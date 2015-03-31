Путин разрешил продлить "газовую скидку" для Украины на три месяца

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о продлении на второй квартал льготной цены поставок газа в Украину, пишет ТАСС.

На встрече с президентом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что правительство считает нужным удовлетворить соответствующую просьбу украинской стороны и "Газпрома" при том, что все условия Киевом будут соблюдаться неукоснительно, "включая и возвращение тех долгов, которые к настоящему моменту накоплены".

"Давайте так и сделаем", - согласился Путин.

Президент России заявил, что по вопросу о цене на газ для Украины через три месяца могут быть приняты дополнительные решения. Он отметил, что цена на газ так или иначе связана с ценами на нефть, а ситуация на мировых рынках по нефти весьма волотильная.

"Исходя из этого, нам нужно будет через три месяца посмотреть, что происходит в этой области и после этого принять дополнительные решения", - сказал Путин.

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Как ранее сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, компания обратилась в правительство РФ с просьбой о предоставлении скидки на газ для Украины на 3 месяца. Возможность представления скидки для Украины предусмотрена действующим контрактом между "Газпромом" и "Нафтогазом". Такая скидка была предоставлена в октябре 2014 года сроком на 5 месяцев, ее срок заканчивается 31 марта.

В «Нафтогазе» отметили, что 27 марта 2015 года украинская сторона получила от вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича письмо, в котором говорится о его предложении российской стороне оставить в действии текущий механизм ценообразования на российский газ, поставляемый «Газпромом» для украинских потребителей.

Вице-президент Шевчович также сообщил украинской и российской сторонам о готовности Еврокомиссии провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в середине апреля.

«Нафтогаз» подтверждает готовность принять участие в такой встрече для обсуждения указанных предложений.

По словам министра энергетики Украины Владимира Демчишина, решение об условиях и цене закупки российского газа для Украины может быть согласовано и подписано уже к середине апреля, а срок его действия составит год – до лета 2016 года.

Ранее министр сообщил, что с 1 апреля Украина приостанавливает закупку российского газа, поскольку 1 апреля заканчивается действие так называемого «зимнего пакета», по условиям которого Украина осуществляла импорт газа из России в период с 1 ноября 2014 года.

Напомним, после трехсторонней встречи по газу в Брюсселе министр энергетики Александр Новак заявил, что "цена на газ для Украины с 1 апреля составит $348 за 1 тыс. кубометров", добавив, что правительство РФ до 1 апреля рассмотрит вопрос о предоставлении скидки в случае запроса с украинской стороны.

При текущей цене скидка может составить на второй квартал $100 за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена на газ для Украины в апреле составит около 250 долларов за 1 тыс. кубометров.