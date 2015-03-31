Греция попросила "Газпром" снизить цену на газ и контрактный объем поставок; российский холдинг обещал рассмотреть просьбу, сообщил министр производственной реформы, окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис, передает Прайм.

"Мы просили "Газпром" об уменьшении цены на газ до уровня европейских стран. Наша просьба была встречена положительно. В "Газпроме" пообещали изучить ее", - сказал Лафазанис на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Москву, в ходе которого он встречался с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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По словам Лафазаниса, речь идет о снижении цен на российский газ на 2016 год и последующий период. Помимо этого, Греция попросила уменьшить контрактные объемы поставок, которые попадают под условие take-or-pay.

В прошлом году цены на российский газ для Греции были снижены на 15%, а объемы поставок уменьшены, однако Греция все равно не может их выбрать из-за кризиса и падения производства. Условие take-or-pay предполагает штрафные санкции за невыбранный контрактный объем газа.