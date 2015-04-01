Греция вопреки санкциям предложила России заняться разведкой нефти и газа в стране

Правительство Греции пригласило российские предприятия участвовать в конкурсе на разведку месторождений нефти и газа в Ионическом море и на Крите, передает DW.

Читайте такжеГреция попросила «Газпром» снизить цену на газВ ходе своего визита в Москву министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис назвал эту инициативу Афин "новаторской", поскольку ранее фирмы из России не принимали участия в тендерах, проводимых странами Евросоюза.

Кроме того, Лафазанис рассказал о проведенных в Москве консультациях с российскими партнерами по вопросам реализации проекта "Турецкий поток". По словам министра, Греция весьма заинтересована, чтобы турецко-российский газопровод был протянут по ее территории.

Читайте такжеРоссия путем ядерного договора с Венгрией пытается расколоть Евросоюз - СМИГлава греческого Минэнерго провел встречу со своим российским коллегой Александром Новаком и председателем правления энергокомпании "Газпром" Алексеем Миллером, на которой обсуждалась возможность снижения цены на российский газ до уровня, установленного для других европейских государств. Вместе с тем Лафазанис обратился к российскому правительству с просьбой не распространять на Грецию санкции на ввоз сельхозпродукции из стран ЕС.