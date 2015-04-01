Тариф на отпуск электроэнергии атомными станциями повысили на 31,5%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 апреля повысила тариф на отпуск электроэнергии для госкомпании «Энергоатом», оператора всей действующих АЭС Украины, на 31,5%, - до 42,21 коп. за кВт/ч с 32,11 коп. за кВт/ч.

Соответствующее решение комиссия приняла 31 марта.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ за 2014 год повысила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» до 32,11 коп. за кВт/ч с 23,08 коп. за кВт/ч.

Читайте также«Энергоатом» увеличил доход от реализации электроэнергии на 40,5%

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.