Госкомпания «Укргазвыдобування» отчиталась о росте прибыли

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в 2014 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2013 годом в 160 раз - до 1,425 млрд грн с 8,93 млн грн.

Как говорится в отчете компании, чистый доход «Укргазвыдобування» за 2014 год увеличился на 748 млн грн - до 9,744 млрд грн.

Инвестиции в капитальное строительство за 2014 год увеличились на 22 млн грн - до 2,394 млрд грн. Налоги в 2014 году составили 6,229 млрд грн, что на 663,8 млн грн больше предыдущего года.

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Напомним, менеджмент «Укргазвыдобування» находится под следствием, а сама компания уже три года не выплачивает государству дивиденды. В декабре прошлого года прокуратура Киева и СБУ задержали генерального директора Сергея Костюка за злоупотребление служебным положением.

Руководитель госкомпании продавал сжиженный газ компании Еремеева в обход аукционов, по прямым контрактам. Помимо этого, сделки заключались по заниженной цене. Это повлекло убытки для государства на сумму более чем 23 млн грн, сообщили в прокуратуре.

В апреле 2013 года «Нафтогаз» утвердил годовой баланс «Укргаздобычи» за 2012 год, согласно которому «дочка» НАК должна была направить 30% чистой прибыли на выплату дивидендов государству. Однако это не устроило руководство госкомпании – она опротестовала решение через суд.

Напомним, в декабре 2012 года дочернее предприятие «Нафтогаза» «Укргаздобыча» реорганизовалось в публичное акционерное общество.

Несмотря на то, что 100% компании принадлежат государству в лице «Нафтогаза», фактически предприятием управляют ставленники народного депутата Игоря Еремеева.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».