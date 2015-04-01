Украина готова покупать российский газ по 250 долларов – Демчишин

Украина готова покупать российский газ при условии, что его цена будет порядка 250 долл. за тысячу кубометров, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Министр сказал, что сейчас Украина не закупает российский газ в связи с тем, что закончилось действие так называемого «зимнего пакета», который прописывал условия поставки топлива и его цену.

В то же время поставки газа из Европы идут, и европейский газ стоит порядка 280 долл. за тысячу кубометров.

По словам Демчишина, если с российской стороной удастся договориться о цене порядка 250 долл. за тысячу кубометров, то такую возможность «нужно будет использовать».

"Если подтвердим цену в 250 долл., то нужно будет использовать такую возможность", – сказал Демчишин на пресс-конференции в Киеве в среду.

Министр добавил, что "Нафтогаз" и "Газпром" ежедневно ведут двустороннюю операционную деятельность.

«Коболев (глава «Нафтогаза» Андрей Коболев – УНИАН) ежедневно обменивается письмами с Миллером (глава «Газпрома» Алексей Миллер – УНИАН)», - отметил Демчишин.

При этом министр отметил, что с 1 апреля с юридической точки зрения «зимний пакет» соглашений с «Газпромом», который был заключен 31 октября 2014 года при содействии Еврокомиссии, прекратил свое действие, но фактически Украина имеет возможность, в случае необходимости, импортировать российский газ до 13-14 апреля, пока не будут подписаны новые соглашения в Брюсселе.

«Де-юре договор не действует, а де-факто да», - сказал Демчишин.

Как ранее сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовали продление «зимнего пакета», предусматривающего отмену экспортной пошлины на газ для Украины на ІІ квартал.

30 марта глава российского газового гиганта «Газпром» Алексей Миллер заявил, что обратился в правительство РФ с предложением продлить для Украины скидку в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м природного газа сроком на три месяца.

30 марта НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что приветствует предложение Еврокомиссии продлить до конца следующего осенне-зимнего периода действие соглашения «зимнего пакета» о поставках российского газа в Украину, которое было подписано в Брюсселе 31 октября 2014 года.

В поддержку этого предложения и с целью обеспечения сотрудничества между компаниями «Нафтогаз» направил ОАО «Газпром» письмо, в котором предложил рассмотреть возможность продления действия «зимнего пакета».

В «Нафтогазе» отметили, что 27 марта 2015 года украинская сторона получила от вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича письмо, в котором говорится о его предложении российской стороне оставить в действии текущий механизм ценообразования на российский газ, поставляемый «Газпромом» для украинских потребителей.

Вице-президент Шевчович также сообщил украинской и российской сторонам о готовности Еврокомиссии провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в середине апреля.

«Нафтогаз» подтверждает готовность принять участие в такой встрече для обсуждения указанных предложений.