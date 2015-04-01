Демчишин хочет в середине апреля договориться с РФ о цене газа до весны 2016 года

Украина рассчитывает закрепить договоренности о поставках российского газа на период до весны 2016 года, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Министр подтвердил, что договоренности должны быть достигнуты в ходе переговоров с участием России и Евросоюза. Дата переговоров – 13-14 апреля.

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Как ранее сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовали продление «зимнего пакета», предусматривающего отмену экспортной пошлины на газ для Украины на ІІ квартал.

30 марта глава российского газового гиганта «Газпром» Алексей Миллер заявил, что обратился в правительство РФ с предложением продлить для Украины скидку в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м природного газа сроком на три месяца.

30 марта НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что приветствует предложение Еврокомиссии продлить до конца следующего осенне-зимнего периода действие соглашения «зимнего пакета» о поставках российского газа в Украину, которое было подписано в Брюсселе 31 октября 2014 года.

В поддержку этого предложения и с целью обеспечения сотрудничества между компаниями «Нафтогаз» направил ОАО «Газпром» письмо, в котором предложил рассмотреть возможность продления действия «зимнего пакета».

В «Нафтогазе» отметили, что 27 марта 2015 года украинская сторона получила от вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича письмо, в котором говорится о его предложении российской стороне оставить в действии текущий механизм ценообразования на российский газ, поставляемый «Газпромом» для украинских потребителей.

Вице-президент Шевчович также сообщил украинской и российской сторонам о готовности Еврокомиссии провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в середине апреля.

«Нафтогаз» подтверждает готовность принять участие в такой встрече для обсуждения указанных предложений.