Министр энергетики признал, что Украина покупает уголь с оккупированных территорий
Украинские электростанции получают достаточные объемы антрацитовых углей с оккупированных территорий Донбасса.
Об этом на брифинге в среду рассказал министр энергетики Владимир Демчишин, передает «Украинская правда».
В частности, говоря о том, что Украина на данный момент не нуждается в импорте угля из-за границы, он рассказал, что подконтрольные государству шахты добывают примерно 15 тысяч тонн угольного концентрата ежедневно.
"С оккупированных территорий в основном идет антрацитовый уголь. И на данный момент он в достаточно большом объеме поступает на украинскую территорию", - сказал министр.
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По словам Демчишина, снабжение осуществляют предприятия, которые перерегистрировались на подконтрольной территории Украине как юридические лица и осуществляют расчеты в украинской банковской системе, "платежи осуществляют на украинские счета, а затем средства распределяются между шахтерами на карточки".
"В течение апреля мы сможем получить где-то до 500 тысяч тонн антрацитового угля из этой зоны", - заявил министр.