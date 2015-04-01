Россия официально предоставила Украине скидку на газ до $100

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Экспортная пошлина рассчитывается по следующей формуле: при цене в 333,3 доллара США и выше за 1 тыс. куб. м газа снижение составит 100 долларов США, при цене ниже 333,3 доллара США снижение составит 30% такой цены», - говорится в справке к документу.

Отмечается, что подписанным постановлением продлен льготный режим поставок природного газа с территории РФ на территорию Украины с 1 апреля 2015 года до 30 июня 2015 года включительно.

Как сообщал УНИАН, 31 марта президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Медведев согласовали продление «зимнего пакета», предусматривающего отмену экспортной пошлины на газ для Украины на второй квартал.

30 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что обратился в правительство РФ с предложением продлить для Украины скидку в размере 100 долларов за 1 тыс. куб. м газа сроком на три месяца.

В тот же день «Нафтогаз Украины» заявил, что приветствует предложение Еврокомиссии продлить до конца следующего осенне-зимнего периода действие соглашения «зимнего пакета» о поставках российского газа в Украину, которое было подписано в Брюсселе 31 октября 2014 года.

В поддержку этого предложения и с целью обеспечения сотрудничества между компаниями «Нафтогаз» направил «Газпрому» письмо, в котором предложил рассмотреть возможность продления действия «зимнего пакета».

Читайте такжеУкраина готова покупать российский газ по 250 долларов – ДемчишинВ «Нафтогазе» отметили, что 27 марта украинская сторона получила от вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича письмо, в котором говорится о его предложении российской стороне оставить в действии текущий механизм ценообразования на газ, поставляемый «Газпромом» для украинских потребителей.

Шевчович также сообщил украинской и российской сторонам о готовности Еврокомиссии провести трехстороннюю встречу в Брюсселе в середине апреля.

«Нафтогаз» подтверждает готовность принять участие в такой встрече для обсуждения указанных предложений.

По словам министра энергетики Украины Владимира Демчишина, решение об условиях и цене закупки российского газа для Украины может быть согласовано и подписано уже к середине апреля, а срок его действия составит год – до лета 2016 года.

Ранее министр сообщил, что с 1 апреля Украина приостанавливает закупку российского газа, поскольку 1 апреля заканчивается действие так называемого «зимнего пакета», по условиям которого Украина осуществляла импорт газа из России в период с 1 ноября 2014 года.

20 марта в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по выработке условий и возможной цены российского газа для Украины в рамках так называемого "летнего пакета" - с 1 апреля 2015 года. Переговоры прошли в формате Украина - Евросоюз - Россия, на уровне министров энергетики и при участии еврокомиссара по вопросам энергетики. Стороны согласились с тем, что условия "зимнего пакета" выполняются в полном объеме, а условия "летнего пакета" являются предметом обсуждения на уровне экспертных групп.