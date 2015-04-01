Демчишин заявил, что покупать у России электроэнергию Украину вынуждает монополизм Ахметова

Монопольное положение крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, которое компания использует для достижения сверхприбылей, вынуждает Украину к импорту электроэнергии из России, на сегодняшний день составляющей значительную конкуренцию игрокам рынка тепловой генерации.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Сегодня 1 кВт/ч импортной электроэнергии стоит около 80 копеек. А тариф, который будет получать ДТЭК – это 90 копеек. Как минимум в апреле импорт будет существенным конкурентом ДТЭК», - сказал Демчишин.

«Я не хочу, чтобы мы закупали импортную электроэнергию и каким-то образом ограничивали внутреннее производство», - добавил министр, отметив, что монопольное положение ДТЭК не оставляет другого выбора.

По словам Демчишина, энергохолдинг Рината Ахметова отказывается покупать уголь у госшахт, и рассказывает о нехватке тарифа, который для них устанавливает Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«ДТЭК не хочет покупать уголь, добытый государственными шахтами. ДТЭК рассказывает сложную историю о недостаточности тарифа, который не покрывает стоимость добычи угля, и соответственно они не могут добывать, и не везут его на станции, и сжигают запасы», - сказал Демчишин.

По словам министра, после полугода переговоров с ДТЭК о их себестоимости добычи угля и производства электроэнергии, Минэнергоугля пришло к выводу о рентабельности бизнеса компании.

Читайте такжеХолдинг Ахметова предложил кредиторам реструктуризировать 80% долга«Есть обоснованное убеждение, что себестоимость (добычи угля на шахтах ДТЭК – УНИАН) составляет приблизительно 800-900 грн за тонну. В баланс его включаем по 1 100 грн. При стоимости угля в 1 100 грн за тонну, себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии составляет где-то 70-75 коп. при их загрузке и эффективности. При том, что они работают на Бурштыне 8-мью блоками, Ладыжин – 5 блоков, Курахов – до 5 блоков», - сказал Демчишин, добавив, что при прогнозном тарифе на отпуск электроэнергии тепловыми станциями ДТЭК на апрель в 90 коп. за кВт/ч - «это достаточно адекватная экономика».

«В объеме за месяц они вырабатывают около 4 млрд кВт/ч электроэнергии. Но при таких условиях все-равно: «плач Ярославны, мы шахтерам не можем платить зарплату, уменьшаем добычу и так далее». Как мне кажется, позиция несправедливая, по крайней мере. Позиция неадекватная», - добавил министр.

«Я думаю, что только конкуренция может спасти эту ситуацию», - подчеркнул Демчишин.

Министр также отметил, что дополнительное давление на позиции ДТЭК будут оказывать госкомпания «Центрэнерго», на станции которой уже налаживаются поставки угля, а также компания «Донбассэнерго», которая запустила в работу Славянскую ТЭС.

«Центрэнерго» может забрать 25-30% рынка. «Донбассэнерго» включил свой блок на Славянской ТЭС – это еще 400 МВт», - сказал Демчишин.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.