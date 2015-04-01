Российская нефть в марте подешевела на 49%

Средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, в марте снизилась на 49% по сравнению с мартом прошлого года и составила 54,53 доллара за баррель, сообщил РИА Новости эксперт Минфина РФ Александр Сакович.

В марте 2014 года средняя цена нефти Urals составляла 106,68 доллара за баррель. За январь-марта текущего года средняя цена нефти составила 52,76 доллара на баррель против 106,83 доллара за аналогичный период прошлого года.

Минэкономразвития РФ ранее уточнило базовый прогноз на текущий год, он исходит из того, что спад российской экономики составит 3% при цене на нефть в 50 долларов за баррель.

Предыдущий официальный прогноз на 2015 год Минэкономразвития вносило в правительство в начале декабря прошлого года и рассчитывало его исходя из цен на нефть в 80 долларов за баррель. Тогда министерство ожидало снижения ВВП в 2015 году лишь на 0,8%.

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В 2014 году среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне 97,6 доллара за баррель, снизившись к показателю предыдущего года на 9,53%. Экономика РФ в прошлом году, по оценке Минэкономразвития, выросла на 0,6%.