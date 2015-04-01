В Еврокомиссии довольны решением России о газовой скидке для Украины

В Европейской комиссии назвали «хорошим развитием событий» предоставление Россией скидки на газ для Украины во втором квартале.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом журналистам сказал представитель Еврокомиссии Якуб Адамович.

«Это хорошее развитие событий, когда мы видим, что российское правительство намерено продолжить формулу цены со скидкой на газ, как об этом было договорено в «зимнем пакете», - отметил он.

Адамович сообщил, что поставки газа в страны Евросоюза осуществляются нормально.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта № 295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.

Читайте такжеДемчишин хочет в середине апреля договориться с РФ о цене газа до весны 2016 года«Экспортная пошлина рассчитывается по формуле: при цене в 333,3 доллара США и выше за 1 тыс. куб. м газа снижение составит 100 долларов США, при цене ниже 333,3 доллара США снижение составит 30% такой цены", - говорится в справке к документу.

Отмечается, что подписанным постановлением продлен льготный режим поставок природного газа с территории РФ на территорию Украины с 1 апреля 2015 года по 30 июня 2015 года включительно.