В Москве решили с 1 апреля снова поставлять газ Украине по принципу «бери или плати»

Глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия намерена поставлять с 1 апреля газ Украине по принципу «бери или плати».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Take-or-pay» предусмотрен действующим договором с 2009 года, поэтому с первого апреля в соответствии с договором он продолжает действовать», - сказал Новак.

При этом он добавил, что российский газ будет поставляться в Украину в режиме предоплаты.

Также Новак отметил, что дата и место трехсторонней встречи в формате Украина-ЕС-Россия по газу пока окончательно не определены, но не исключил, что она пройдет в Берлине в ходе заседания «Валдайского клуба».

Как сообщал УНИАН, Украина перестала получать российский газ с середины июня 2014 года из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября 2014 года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина снова начала получать российский газ в режиме предоплаты после согласования графика оплаты долгов.

24 декабря 2014 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», в рамках выполнения достигнутых в октябре текущего года договоренностей о возобновлении поставок российского газа в Украину и выплате долга за газ, потребленный в 2013-2014 годах, перечислила российскому «Газпрому» оставшуюся часть долга в размере 1,65 млрд долларов. Первый платеж в размере 1,45 млрд долл. США был перечислен 4 ноября 2014 года.

При этом согласно достигнутым в октябре прошлого года договорённостям используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применялся.

Читайте такжеРоссия официально предоставила Украине скидку на газ до $10020 марта в Брюсселе по результатам трехсторонних переговоров Украины, России и Европейской комиссии по газовым вопросам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина ожидает, что цена на российский газ в следующем квартале составит 250 долларов за тысячу кубометров, а в последующих кварталах будет еще ниже.

Он сообщил, что в ходе переговоров поднимался вопрос принципа "бери или плати". "Мы со своей стороны считаем, что этот пункт несправедливый, дискриминационный, и не должен быть отражен в новом договоре. Российская сторона говорила, что она понимает, что в течение следующего периода не будут выставляться штрафные санкции, но их беспокоит тот факт, что этот пункт является предметом рассмотрения в Стокгольмском суде, и поскольку они от него отказываются, они автоматически теряют свое право отстаивать его в суде ", - детализировал министр.