В России назвали возможную цену газа для Украины: $248 уже со скидкой

Цена российского газа для Украины во втором квартале текущего года составит примерно 248 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам в Москве глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак.

«Надо уточнить. Там 348 долларов минус 100 долларов. Вот это на счет 348 нужно уточнить по формуле», - сказал Новак.

При этом он считает, что Украине необходимо со второго квартала начать закачку газа в подземные хранилища газа и продолжить в третьем квартале, так как осталось мало времени для закачки 12-15 млрд. куб м.

«Это будет зависеть непосредственно от самой Украины, «Нафтогаза», как они свой баланс формируют. Мы считаем, что нужно, начиная со второго квартала, закачивать газ в подземные газовые хранилища. Конечно, наши коллеги будут наверняка рассчитывать на то, что в третьем квартале с учетом снижения цен на нефть и периода, который берется в расчет — это 9 месяцев, цены могут быть ниже, поэтому тактические такие действия со стороны Украины могут быть», — сказал Новак.

Читайте такжеГазовые реверансы РоссииКак сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Украина готова покупать российский газ при условии, что его цена будет порядка 250 долл. за тысячу кубометров.

Министр сказал, что сейчас Украина не закупает российский газ в связи с тем, что закончилось действие так называемого «зимнего пакета», который прописывал условия поставки топлива и его цену. В то же время поставки газа из Европы идут, и европейский газ стоит порядка 280 долл. за тысячу кубометров.

По словам Демчишина, если с российской стороной удастся договориться о цене порядка 250 долл. за тысячу кубометров, то такую возможность «нужно будет использовать».

1 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.