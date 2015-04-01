Демчишин должен во вторник решить вопрос по спасению шахтерских денег, заблокированных в банке «Киевская Русь» - депутат

Министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину депутаты дали время до вторника следующей недели на решение вопроса о разблокировке 240 млн грн, которые предназначались на зарплаты шахтерам, однако были перечислены на счет проблемного банка «Киевская Русь». Если способ быстро спасти деньги найден не будет, парламентарии обратятся в Генеральную прокуратуру.

Об этом сказал народный депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Гузь, сообщает РБК -Украина.

«Пусть они ищут варианты спасения средств. Я не знаю всех механизмов, но думаю, что они есть - пусть ищут. Если же этого не будет, то мы должны все, я имею в виду депутатов, у которых на округах есть шахтеры, обращаться в Генпрокуратуру», - сказал Игорь Гузь.

Депутат уверен, что министр Владимир Демчишин и другие руководители, которых он привел в министерство, не уйдут от ответственности - либо вернут деньги, либо будут отправлены в отставку. Однако, по его мнению, на "результаты работы" команды Демчишина обязан отреагировать не только парламент, но и высшее руководство страны - Премьер и Президент.

"На самом деле не все в руках Верховной Рады, - считает Гузь. - Необходимы соответствующие решения Президента и Премьера. В первую очередь, Премьера. Сигналы поданы давно, и ляпов со стороны Минэнерго была масса. Поэтому пусть принимают решение на высшем уровне. Моя подпись за отставку стоит. Так как я считаю, что он неэффективно управляет этим направлением, в частности, угольным. Он не специалист, и поэтому нужны изменения. Пусть руководство страны принимает решение".

В свою очередь, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», глава межфракционного объединения "Защитим угольную отрасль", Олег Мусий считает, что парламент поддержит решение об отставке Демчишина.

"Сейчас среди депутатского корпуса такие настроения, чтобы отправить Демчишина в отставку. Это поддерживают практически все фракции. К нему очень много претензий именно как к профессионалу. Много хаотических несистемных движений. Перспективы развития отрасли прорисованы не четко, и абсолютно непонятно, что он собирается делать с угольной отраслью. Его заявления отличаются еженедельно. А должна быть последовательная политика, которую и просят шахтеры. Но такой нет. Поэтому и стоит вопрос с увольнением",- отметил парламентарий.

Олег Мусий думает, что на шахтерских деньгах, перечисленных в неплатежеспособный банк, «можно поставить крест, вряд ли их удастся вынуть". При этом, пишет издание, в совсем недавнем прошлом инвестиционный банкир Владимир Демчишин, почти 10 лет проработавший в команде нынешней главы правления НБУ Виктории Гонтаревой, а также его подчиненные, которых он привел в отрасль из той же инвестиционной среды, «не могли не знать что "Киевская Русь" фактически на грани, и, вероятно, не сможет рассчитаться по своим обязательствам».

«Знал ли Демчишин лично о проблемах банка или не знал, сложно сказать, - комментирует нардеп Олег Мусий. - Я думаю, что вряд ли в голове держатся все счета подведомственных предприятий. Другое дело, что должна быть государственная политика, что все государственные предприятия должны были бы открывать счета в госбанках".

Как сообщалось, на прошлой неделе министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин подтвердил блокирование 200 млн гривен, предназначенных для зарплаты шахтерам, на счетах входящего в группу крупных банка"Киевская Русь", признанного неплатежеспособным. Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец обвинил в махинациях с шахтерскими деньгами Владимира Демчишина и его ставленника, заместителя гендиректора госкомпании "Уголь Украины" Андрея Полторака. По его словам, зная, что банк "Киевская Русь" испытывает проблемы с платежеспособностью, ставленник министра Андрей Полторак распорядился о перечислении200 млн грн на счет АКБ.