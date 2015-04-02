Украина подписала соглашение на покупку газа в РФ на второй квартал 2015 года - Минэнерго

Согласно условиям соглашения цена газа будет составлять 248 долл. США за 1000 кубических метров, все остальные условия полностью повторяют условия так называемого “зимнего пакета”, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

“Это победа экономически обоснованного подхода к взаимоотношениям “Нафтогаза” и “Газпрома” над политическим”, - сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, комментируя подписание соглашения.

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“Мы получили экономически обоснованную рыночную цену, которая ниже, чем цена реверса из европейских стран. Эта временная сделка покрывает лишь второй квартал. Однако она не только позволит нам начать накапливать газ для осенне-зимнего периода, но и заложит формат отношений в будущем. Ведь на апрель запланированы переговоры в Берлине относительно долгосрочного соглашения на период до конца отопительного сезона 2015-2016 года, и мы планируем договориться по той же формуле определения цены”.

Ранее УНИАН сообщал, что в Москве решили с 1 апреля снова поставлять газ Украине по принципу «бери или плати».