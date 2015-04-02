Exxon Mobil подала иск к России в Стокгольмский арбитраж

Американская Exxon Mobil уведомила Минэнерго России о том, что подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием изменить трактовку пункта соглашения о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» (где Exxon с долей 30% является оператором) в части налогообложения, пишут «Ведомости» со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

Читайте такжеНорвежцы расторгли контракт с "Роснефтью" на аренду судов для разведки нефти и газа АрктикеExxon требует возместить часть налога на прибыль, которую компания считает переплаченной за последние шесть лет, отмечает источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров.

Речь идет о $500 млн. Сама Exxon Mobil в качестве компромисса предлагает возместить ей половину переплаченной суммы, и в дальнейшем перейти на расчет налога по ставке 20%, вместо нынешних 35%. Россия готовит свой компромиссный вариант и рассчитывает на внесудебное урегулирование, говорит источник «Ведомостей».

Налог на прибыль в 35% действовал в России на момент подписания СРП в середине 1990-х г.г. Но в 2009 г. налог был снижен до 20%. Exxon продолжала платить по старой ставке, хотя и обращалась в Минфин с просьбой о ее снижении. Но позиция России заключается в том, что условия СРП не меняются в период срока их действия, говорит собеседник «Ведомостей». Exxon не обращалась в суд до последнего, но 28 марта истекал срок исковой давности. «Если бы они пропустили срок, то и оплата была бы потеряна», - отмечает он.

Читайте такжеВсемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП РоссииДве недели назад в Москву для переговоров по этому вопросу приезжал президент Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, но договориться не удалось. Новак позже говорил, что вопрос о снижении налога находится на рассмотрении в правительстве, а основным ведомством, которое будет принимать решение по этому вопросу, является Минфин.

Партнерами Exxon по проекту является «Роснефть» (20%), ONGC (20%) и Sodeco (30%).

В 2014 г. региональный бюджет получил от «Сахалина-1» 19,7 млрд. руб., а федеральный - 11,6 млрд руб.