Акционеры ЮКОСа урегулировали спор с Роснефтью, но оставили в силе претензии к России

Бывшие держатели акций "Юкоса" урегулировали некоторые споры с российской государственной "Роснефтью", которой достались его добывающие активы, но компромисс не отменяет требования международного суда, чтобы Россия заплатила за экспроприацию нефтяной империи критика Кремля Михаила Ходорковского $50 миллиардов, передает Reuters.

Представляющая интересы бывших акционеров "Юкоса" Клэр Дэвидсон сказала, что секретный компромисс с госкомпанией не является финансовым урегулированием: "Условия этого соглашения конфиденциальны. Yukos может подтвердить, что соглашение относится ко всем юрисдикциям. Соглашение между Yukos и Роснефтью вступает в силу немедленно".

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Дэвидсон добавила, что вынесенное в прошлом году международным арбитражем решение, обязывающее Москву заплатить $50 миллиардов за экспроприацию частной нефтяной компании, а также почти $2 миллиарда по вердикту Европейского суда по правам человека, остаются в силе.

Бывшие владельцы бумаг "Юкоса" подали иски к "Роснефти" на сумму до $4 миллиардов. Некоторые из этих исков, поданные от имени примерно 55.000 акционеров, уже были удовлетворены судами и объявленное 1 апреля соглашение их тоже не касается, сообщили представители бывшего "Юкоса".

Объясняя решение урегулировать ряд тяжб, Дэвидсон сказала, что акционеры приняли во внимание вероятность длительных процессов с уплатой значительных издержек и неясностью относительно успеха исков.

Читайте такжеРоссия проиграла судебный процесс ЮКОСу по делу на $50 миллиардов"Роснефть" сообщила, что в рамках соглашения подписала все необходимые документы, касающиеся отзыва всех исков, рассматриваемых в Нидерландах, Великобритании, России, США и других юрисдикциях. В результате тяжб иностранные суды могли наложить арест на танкеры и другое имущество "Роснефти".