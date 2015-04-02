Торги на рынке нефти начались с обвала цен

На мировых торгах в четверг, 2 апреля, цены на нефть снижаются после роста накануне, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость майского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent упала на 0,95% - до 56,56 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,02% - до 49,58 доллара за баррель.

Читайте такжеГазовые реверансы РоссииЦены на нефть росли в среду на фоне продолжения переговоров по Ирану. Кроме того, статистика по запасам нефти в США также поддержала цены на "черное золото". Несмотря на увеличение запасов за неделю, завершившуюся 27 марта, на 4,8 миллиона баррелей, или на 1%, - до 471,4 млн баррелей, Минэнерго страны впервые с января сообщило о снижении добычи на 36 тыс. баррелей нефти в день, или на 0,38%, - до 9,386 млн баррелей.

Читайте такжеГреция вопреки санкциям предложила России заняться разведкой нефти и газа в странеЭксперты считают, что снижение добычи дает некоторую надежду на то, что состояние переизбытка можно взять под контроль, а это приведет к повышению цен.