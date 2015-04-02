Украина наконец-то добилась от России цены на газ ниже европейской

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие "зимнего" пакета продлено до конца июня 2015 года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

В сообщении сказано, что подписанное соглашение продлевает действие положений, касающихся механизма формирования цены, режима оплаты и отбора газа.

«Ожидаемая расчетная цена для «Нафтогаза» на второй квартал составит 248 долл. США за тыс. куб. м», - сказано в сообщении.

В сообщении "Нафтогаза" также сказано, что следующее временное соглашение установит принципы поставок российского газа до завершения судебного разбирательства относительно контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" до окончания разбирательства в арбитраже.

Читайте такжеГазовые реверансы России«Торговля газом должна быть основана на коммерческих принципах. Продление зимнего пакета на три месяца дает сторонам дополнительное время, чтобы выработать более долгосрочное решение. Украинская сторона благодарит Европейскую комиссию за помощь в организации переговоров и поддержку нашего стремления построить отношения между сторонами на основании прозрачных рыночных принципов», – процитировала пресс-служба главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В то же время, в Министерстве энергетики и угольной промышленности газовое соглашение с «Газпромом» назвали победой, поскольку теперь Украина получила экономически обоснованную цену на российский газ, которая ниже европейской.

«Это победа экономически обоснованного подхода к взаимоотношениям «Нафтогаза» и «Газпрома» над политическим", - цитирует пресс-служба министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

"Мы получили экономически обоснованную рыночную цену, которая ниже, чем цена реверса из европейских стран. Это временное соглашение покрывает лишь второй квартал. Однако оно не только позволит нам начать накапливать газ для осенне-зимнего периода, но и заложит формат отношений в будущем. Ведь на апрель запланированы переговоры в Берлине по долгосрочному соглашению на период до конца отопительного сезона 2015-2016 года, и мы планируем договориться по той же формуле определения цены", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Украина готова покупать российский газ при условии, что его цена будет порядка 250 долл. за тысячу кубометров.

Министр сказал, что сейчас Украина не закупает российский газ в связи с тем, что закончилось действие так называемого «зимнего пакета», который прописывал условия поставки топлива и его цену. В то же время поставки газа из Европы идут, и европейский газ стоит порядка 270 долл. за тысячу кубометров.

По словам Демчишина, если с российской стороной удастся договориться о цене порядка 250 долл. за тысячу кубометров, то такую возможность «нужно будет использовать».

1 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.