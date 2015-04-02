Украина за месяц увеличила импорт газа из Европы на 11%

10:48, 02 апреля 2015
Энергетика
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Прирост произошел за счет увеличения поставок газа из Словакии на 7%, Венгрии - на 33%.

Страны Евросоюза поставляют газ Украине / Фото УНИАН

Украина в марте 2015 года увеличила импорт природного газа из Европы по сравнению с февралем 2015 года на 11% - до 1,349 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении оператора ГТС – госкомпании «Укртрансгаз».

«Прирост поступления голубого топлива произошел за счет увеличения поставок газа из Словакии на 7%, до 1,177 млрд куб. м, а также из Венгрии - на 33% до 0,149 млрд куб. м в месяц», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

Как отметили в компании, в первом квартале текущего года с территории Европы в Украину было импортировано 3,649 млрд куб. м природного газа.

«За аналогичный период прошлого года для нужд отечественных потребителей с территории Европы голубое топливо не поступало», - добавили в «Укртрансгазе».

По оперативной информации компании, на утро 2 апреля суточное поступление природного газа с территории Европы составляет около 40,5 млн куб. м.

Читайте такжеУкраина наконец-то добилась от России цены на газ ниже европейскойКак ранее сообщал УНИАН, Украина в феврале 2015 года импортировала из Словакии и Венгрии 1,19 млрд кубометров «голубого топлива».

Из Европы в январе было импортировано 1,1 млрд кубометров газа. В частности, из Словакии было поставлено 1 млрд кубометров «голубого топлива», а из Венгрии – 0,1 млрд.

Вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270 долл. за тыс. кубометров.

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