Демчишин: всю прибыль «Укргазвыдобування» нужно направить на развитие компании

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, требующий от компании «Укрнафта» уплаты дивидендов, вместе с тем считает необходимым направить чистую прибыль компании «Укргазвыдобування» на развитие предприятия, а не на выплату дивидендов акционерам. Об этом министр сообщил в среду на пресс-конференции.

Читайте такжеГоскомпания «Укргазвыдобування» отчиталась о росте прибыли«Я как министр отстаивают ту точку зрения, что все деньги, которые у них («Укргазвыдобування» - УНИАН) есть, должны направляться на инвестиции», - сказал министр.

По словам министра, у компании отсутствуют другие средства для реализации инвестиционных программ, направленных на увеличение добычи природного газа.

«У «Укргазвыдобування» другого ресурса для того, чтобы реализовывать свои инвестиционные программы, кроме амортизации и кроме прибыли, нет. Мы все согласны с тем, что добычу украинского газа нужно увеличивать. Поэтому деньги, которые у них остаются от амортизации, плюс прибыль – это те деньги, которые они направляют на инвестиционную деятельность», - уточнил Демчишин.

Кроме того, министр считает, что компания для развития должна привлекать еще и кредитные ресурсы, однако пока это не представляется возможным.

«Более того, им (госкомпании «Укргазвыдобування» - УНИАН) нужно было бы еще и привлекать деньги, но в таких условиях привлекать деньги на внешнем рынке – это 30% годовых, в военных условиях особо и не у кого их привлекать», - отметил он.

Читайте также«Укргаздобыча»: Еремеев vs государство Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда получила чистую прибыль в размере 8,9 млн грн.

Весной 2014 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает председателя набсовета ГК “ВЕТЭК” Сергея Курченко в расхищении имущества госпредприятия ПАО “Укргазвыдобування” и нанесении ущерба государству в размере более 1 млрд грн.

Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против нового руководства «Укргазвыдобування» во главе с Сергеем Костюком. Последнего подозревают в нанесении ущерба государства из-за продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву.

В апреле 2013 года «Нафтогаз» утвердил годовой баланс «Укргазвыдобування» за 2012 год, согласно которому «дочка» НАК должна была направить 30% чистой прибыли на выплату дивидендов государству. Однако это не устроило руководство госкомпании – оно опротестовало решение через суд.

В октябре 2014 года на общем собрании акционеров «Укрнафты», в которой государство владеет 50+1 акция, было принято решение о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности компании в 2011-2013 годах в сумме 3,799 млрд грн.

В период с 2004 по 2014 год общим собранием акционеров «Укрнафты» были приняты решения о распределении прибыли предприятия по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2003-2013 годов на общую сумму 13,11 млрд грн.

До этого «Укрнафта» неоднократно обращалась к правительству с просьбой направить дивиденды на развитие компании, объясняя это необходимостью сохранить темпы добычи нефти и газа, однако получала отказ.

Справка УНИАН. Добыча нефти в Украине за январь-декабрь 2014 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,9% – до 2,032 млн тонн. Добыча нефти в Украине в 2013 году сократилась на 5,4% – до 2,17 млн тонн, а в 2012 году – на 5,4%, до 2,293 млн тонн.