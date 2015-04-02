Евросоюз не намерен в ближайшее время возобновлять энергодиалог с Россией

Еврокомиссия не ожидает в ближайшее время возобновления энергодиалога Евросоюза с Россией, в частности, до исполнения минских договоренностей по Украине, но готова создать условия для будущих контактов, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеНовый удар по "Газпрому": Еврокомиссия получит право влиять на его контрактыОб этом заявил глава отдела по внутреннему рынку ЕС генерального директората по энергетике ЕК Клаус-Дитер Борхардт.

Он также отметил, что в будущем необходимо обсудить вопросы обеспечения газом юга-востока ЕС, роль Турции в поставках газа, а также развития газовых хабов.

«У нас возобновился трехсторонний диалог с Россией и Украиной, поэтому у меня очень плотный график... То, что мы делаем, — это не перезапуск диалога. Мы хотим посмотреть, как оптимизировать структуру диалога, и посмотреть, какие будут приоритеты, которые будут относиться к реальным проблемам», — пояснил он.