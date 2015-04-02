Газпром отказался от штрафов и назвал точную цену на газ для Украины - $247,18

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Газпром» не будет требовать оплаты штрафов по правилу «бери или плати» за поставки газа во II квартале 2015 года», - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что отдельно зафиксировано, что подписанное дополнение не оказывает влияния на правовые позиции сторон в арбитражном разбирательстве в Стокгольме.

«Стороны работали, работают и продолжат работать в соответствии с контрактом от 2009 года», - заявил Миллер.

Также Миллер сообщил, что цена российского газа для Украины во втором квартале составит 247,18 долл. за 1 тыс. куб. м.

Он подтвердил, что подписано дополнительное соглашение с НАК «Нафтогаз Украины», регулирующее технические вопросы выполнения контракта от 2009 года о поставке газа в Украину, аналогичное действовавшему в рамках «зимнего пакета».

«Фактическая цена поставок во втором квартале снизится в соответствии с постановлением правительства РФ о таможенных пошлинах на 100 долларов и составит 247,18 долларов за тыс. куб. м», - сказал Миллер.

Миллер также сообщил, что Украина сможет во втором квартале 2015 года по предоплате получать до 114 млн куб. м российского газа в сутки.

«Соглашение регулирует механизм внесения предоплаты за российский газ, процедуру выставления заявок на поставку, допустимые суточные объемы (от 0 до 114 млн в сутки), а также вопросы проведения сверки взаиморасчетов и использования газа, оплаченного, но не отобранного НАКом (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) в предыдущий период», - сказал Миллер.

Ранее НАК «Нафтогаз» сообщил, что подписал с «Газпромом» дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие "зимнего" пакета продлено до конца июня 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Украина готова покупать российский газ при условии, что его цена будет порядка 250 долл. за тысячу кубометров.

Министр сказал, что сейчас Украина не закупает российский газ в связи с тем, что закончилось действие так называемого «зимнего пакета», который прописывал условия поставки топлива и его цену. В то же время поставки газа из Европы идут, и европейский газ стоит порядка 270 долл. за тысячу кубометров.

1 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.

В этот же день глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия намерена поставлять с 1 апреля газ Украине по принципу «бери или плати».

«Take-or-pay» предусмотрен действующим договором с 2009 года, поэтому с первого апреля в соответствии с договором он продолжает действовать», - сказал Новак.

При этом он добавил, что российский газ будет поставляться в Украину в режиме предоплаты.

Справка УНИАН. Украина перестала получать российский газ с середины июня 2014 года из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября 2014 года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина снова начала получать российский газ в режиме предоплаты после согласования графика оплаты долгов.

24 декабря 2014 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», в рамках выполнения достигнутых в октябре текущего года договоренностей о возобновлении поставок российского газа в Украину и выплате долга за газ, потребленный в 2013-2014 годах, перечислила российскому «Газпрому» оставшуюся часть долга в размере 1,65 млрд долларов. Первый платеж в размере 1,45 млрд долл. США был перечислен 4 ноября 2014 года.

При этом согласно достигнутым в октябре прошлого года договорённостям используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применялся.