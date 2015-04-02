Украина продолжит покупать газ в Европе, несмотря на снижение цены Россией

Украина, 1 апреля заключившая новый трехмесячный контракт с Россией

на импорт газа по цене ниже европейской, продолжит закупать газ в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Есть контракты (на закупку европейского газа — УНИАН), по ним есть определенные обязательства, нельзя же от них отказаться», - сказал министр.

Напомним, что «Нафтогаз» подписал с «Газпромом» дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие "зимнего" пакета продлено до конца июня 2015 года, а цена газа на три месяца составит 248 долларов за тысячу кубометров.

Читайте такжеГазпром отказался от штрафов и назвал точную цену на газ для Украины - $247,18Справка УНИАН. Украина перестала получать российский газ с середины июня 2014 года из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября 2014 года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина снова начала получать российский газ в режиме предоплаты после согласования графика оплаты долгов.

24 декабря 2014 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», в рамках выполнения достигнутых в октябре текущего года договоренностей о возобновлении поставок российского газа в Украину и выплате долга за газ, потребленный в 2013-2014 годах, перечислила российскому «Газпрому» оставшуюся часть долга в размере 1,65 млрд долларов. Первый платеж в размере 1,45 млрд долл. США был перечислен 4 ноября 2014 года.

При этом согласно достигнутым в октябре прошлого года договорённостям используемый «Газпромом» принцип «бери или плати» не применялся.