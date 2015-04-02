Южно-Украинская АЭС подключила к сети блок с модернизированным американским топливом

Южно-Украинская атомная электростанция подключила к энергосети страны блок №3, на который ранее была успешно выполнена загрузка партии модернизированного топлива ТВС-WR производства американско-японской компании Westinghouse.

«2 апреля в 12:38 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС досрочно подключен к сети после проведения среднего планового ремонта. Плановое завершение ремонтных работ было намечено на 5 апреля», - говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, плановый ремонт энергоблока №3 ЮУАЭС длился 116 суток. При переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и норм безопасной эксплуатации не произошло.

Радиационный фон на промплощадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне природных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции.

Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Читайте такжеСША готовы помогать Украине в реализации новых проектов в ядерной энергетикеКак сообщал УНИАН, по словам главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Сергея Божко, «Энергоатом» в период с 2015 по 2018 годы, с перерывом на 2017 год из-за 300-дневного планового ремонта энергоблока, осуществит ряд перегрузок для поэтапного увеличения доли топлива Westinghouse и снижения количества сборок ТВСА производства российского «ТВЭЛ».

Божко отметил, что к 2018 году «Энергоатом» может полностью загрузить топливо Westinghouse на третий блок ЮУ АЭС при обосновании использования топливных кассет предыдущей модификации, которые использовались еще в 2011 году до выявления механических повреждений на одной из топливных сборок.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).