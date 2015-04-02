Ирак увеличил экспорт нефти до максимума за 35 лет

К 2018 году страна намерена довести этот показатель до 6 млн баррелей, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Ирак, являющийся вторым по объему добычи в ОПЕК, поставил в марте на рынок 92,4 млн баррелей нефти или 2,98 млн баррелей/день, сообщает представитель иракского Министерства нефти Асима Джихада. По его словам, увеличение экспорта в марте по сравнению с февралем составило 15%.

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Собеседник агентства отметил, что в феврале суточные поставки составили всего 2,59 млн барр. из-за плохой погоды на юге страны, где находятся основные нефтеналивные терминалы. Джихад добавил, что Ирак продавал в марте нефть по $48,24/баррелей.

Ранее замминистра нефти Файяд аль-Нима заявил, что Ирак построит в Персидском заливе еще два терминала для экспорта нефти, а также расширит к концу года мощности для хранения нефти до 15 млн баррелей, чтобы снизить технические ограничения на уровень добычи.

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Увеличение поставок иракской нефти в марте произошло на фоне избыточного предложения вследствие сланцевого бума в США и роста добычи в России, отмечает Bloomberg. На лондонской электронной бирже ICE нефть сорта Brent торгуется в четверг, 2 апреля, в диапазоне от $56,47 до $57,27/баррелей.