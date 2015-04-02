«Укргазвыдобування» продала 7,11 тысяч тонн нефтепродуктов на 115 миллионов гривень

Крупнейшая нефтегазодобывающая госкомпания «Укргазвыдобування» 2 апреля 2015 года продала на аукционе неизвестным компаниям 7,11 тыс. тонн нефтепродуктов на 115,146 млн грн, говорится в сообщении компании.

Аукцион проводился в офисе «Укргазвыдобування» в Киеве.

Журналисту УНИАН было отказано в просьбе присутствовать на мероприятии.

Согласно отчету компании, 2 апреля удалось реализовать 5,06 тыс. тонн бензина А-72 по 16 300 грн за тонну, 1,92 тыс. тонн бензина А-92 по 16 500 грн за тонну, а также битум нефтяной – 130 тонн по 7 600 грн за тонну.

В отчете «Укргазвыдобування» отсутствует информация о том, кому были проданы нефтепродукты.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль составила 8,9 млн грн.

Весной 2014 года Генпрокуратура сообщила, что подозревает председателя набсовета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в расхищении имущества госпредприятия “Укргазвыдобування” и нанесении ущерба государству в размере более 1 млрд грн.

Осенью 2014 года правоохранительные органы сообщили, что проводят расследование против нового руководства «Укргазвыдобування» во главе с Сергеем Костюком. Последнего подозревают в нанесении ущерба государству из-за продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву.

В начале марта свыше 50 народных депутатов поставили свои подписи под обращением к первым лицам государства – президенту Петру Порошенко, премьеру Арсению Яценюку и секретарю Совета нацбезопасности Александру Турчинову. В нем депутаты просят уволить главу «Укргазвыдобування» Сергея Костюка и его заместителя Вадима Шленчака.

По мнению депутатов, схемы заработков на «Укргазвыдобування», созданные еще при Януковиче, существуют до сих пор.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».