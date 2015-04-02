Минэнерго не предоставило горнякам конкретного плана по финансированию отрасли

Встреча шахтеров с министром прошла во время заседания президиума Профсоюза работников угольной промышленности Украины (ПРУП). На встрече также присутствовали мэры городов и народные депутаты, представляющие шахтерские регионы (Донецкий и Львовско-Волынский угольные бассейны), представители Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), а также руководство крупнейшего энергетического холдинга страны – ДТЭК.

По словам Демчишина, Минэнерго планирует погасить долг по зарплате за январь до Пасхи (12 апреля). Долг за февраль планируется погасить в случае, если Верховная Рада перераспределит на эти цели средства, предусмотренные в бюджете на консервацию шахт (400 млн.грн). При этом в комментарии журналистам Владимир Демчишин признал, что «никаких гарантий по положительному голосованию депутатов парламента у него нет.

Делегатов не устроили такие предложения. Они по очереди с трибуны начали эмоционально критиковать политику министерства за затягивание решения проблемы и продолжение накапливания долгов, игнорирование интересов отрасли, непрофессионализм, отсутствие видения будущего отрасли. Горняки акцентирует внимание на том, что кроме невыплаты заработной платы, у них нет средств на закупку горючего, детонаторов, оборудования, на развитие лав. Профсоюзные лидеры критикуют решения, из-за которых в госбюджете заложены средства на закрытие шахт и ни копейки – на их поддержку и развитие.

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко в своем выступлении отметил, что отопительный сезон Украина прошла во многим благодаря углю из Павлограда и Доброполья (шахты этих месторождений входят в группу ДТЭК – ред.), который поступал на отечественные ТЭС. ДТЭК и остальная тепловая генерация неоднократно просили Минэнерго повысить тариф на электроэнергию, вырабатываемую отечественными ТЭС, а также установить рыночную цену на отечественный уголь на уровне не ниже цены импортного угля (1700-1800 грн. за тонну). «Однако вместо этого ДТЭК получил от Минэнерго обвинения в монополизме, а страна – импорт российской электроэнергии и угля», - отметил Тимченко. Он подчеркнул, что НКРЭКУ повысило тариф на вырабатываемую электроэнергию всем видам генерации (АЭС, ГЭС и ТЭЦ), кроме тепловой. Гендиректор ДТЭК заявил, что все обещания Минэнерго о поддержке тепловой генерации остались на словах, долги перед энергетиками растут, генерации не хватает маневренных мощностей, оборудование требует ремонтов и модернизации.

Тимченко заявил, что ДТЭК готов выкупать по прямым договорам весь уголь государственных шахт при соблюдении двух условий: установлении рыночной цены на отечественный уголь и повышении тарифа тепловой генерации, который покрывал бы топливную составляющую (т.е. 1,2 грн. за КВт/ч). Выполнение договоренностей по размеру тарифа поможет также избежать возможных техногенных катастроф в энергосистеме страны, отметил Тимченко. Он добавил, что в результате длительных переговоров между генерирующими компаниями Украины и Минэнерго подписан протокол, где обозначена цена за 1 квт/ч на уровне 1,12 грн. (нынешний тариф - 82,5 КВт/ч). Теперь реализация этого решения зависит от министра Демчишина.