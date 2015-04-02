Нацбанк в этом году ожидает среднюю цену на импортный газ 287 долларов

Национальный банк Украины в 2015 году ожидает среднюю цену на импортный газ в размере 287,1 долл. за тыс. кубометров, говорится в инфляционном отчете банка.

Согласно документу, Украина в 2015 году может импортировать 20,5 млрд кубометров газа на 6 млрд долл.

Также в отчете отмечается, что импорт природного газа в 2016 году может снизиться до 15 млрд кубометров, а его средняя цена составит 292 долл. за тыс. кубометров.

Кроме этого, НБУ в 2015 году прогнозирует снижение дефицита НАК «Нафтогаз Украины» по сравнению с 2014 годом до 58 млрд грн с 110 млрд грн. В 2016 году дефицит «Нафтогаза» должен составить 5,4 млрд грн.

Тарифы на электроэнергию для населения, согласно ожиданиям НБУ, за 2015 год увеличатся на 69%, а в 2016 году – на 56%. Тарифы на газ для населения в 2015 вырастут на 285%, а в 2016 – на 74%.

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Как ранее сообщал УНИАН, вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины сегодня составляет около 270 долл. за тыс. кубометров.

По данным Минэнергоугля, Украина в 2015 году планирует увеличить импорт природного газа по сравнению с 2014 годом на 33% - до 25,9 млрд куб. м с 19,5 млрд куб. м.