Коболев ожидает окончательного решения газового спора Украины и РФ в начале 2016 года

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала", передает ТСН.

По его словам, украинская сторона подала окончательный иск, теперь она ожидает соответствующих действий со стороны России.

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"Уже было первое слушание, и я думаю, что где-то в начале следующего года у нас есть очень большая вероятность получить окончательное решение", - сказал Коболев.

Также глава "Нафтогаза" сказал, что высоко оценивает шансы на победу украинской стороны в Стокгольмском арбитраже.

Ранее УНИАН сообщал, что Стокгольмский суд принял к производству иск Украины относительно промежуточной цены на газ.