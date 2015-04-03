Коболев ожидает окончательного решения газового спора Украины и РФ в начале 2016 года
01:37, 03 апреля 2015Энергетика
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В столице Швеции Стокгольме состоялось первое слушание по газовому спору между Украиной и Российской Федерацией.
Первое слушание по газовому спору уже состоялось - Коболев / ZN.UA
Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала", передает ТСН.
По его словам, украинская сторона подала окончательный иск, теперь она ожидает соответствующих действий со стороны России.
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"Уже было первое слушание, и я думаю, что где-то в начале следующего года у нас есть очень большая вероятность получить окончательное решение", - сказал Коболев.
Также глава "Нафтогаза" сказал, что высоко оценивает шансы на победу украинской стороны в Стокгольмском арбитраже.
Ранее УНИАН сообщал, что Стокгольмский суд принял к производству иск Украины относительно промежуточной цены на газ.
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