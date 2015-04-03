Британцы нашли первую нефть на шельфе Фолклендских островов

Об открытии первого нефтегазового месторождения на шельфе Фолклендских островов объявили компании Premier Oil и Falkland Oil and Gas Ltd (FOGL) ​. В сообщении ​FOGL отмечается, что бурильщикам, работающим на участке к северу от Фолклендов, удалось обнаружить два природных резервуара с нефтью и газом, причем лучшего качества, чем ожидалось до начала бурения, передает РБК.

Насколько богаты запасы нефти и газа на шельфе Фолклендских островов, пока не ясно, однако глава FOGL Тим Башел назвал успех своих подчиненных «блестящим результатом» и заверил, что работы будут продолжены.

Ожидается, что после консервации скважины разведочная платформа будет перемещена к югу, где также рассчитывают обнаружить пригодные к разработке месторождения нефти и газа.

«Мы с нетерпением ждем результатов от скважины на участке Isobel Deep, которая может стать наибольшим успехом нашей компании», — приводятся в пресс-релизе слова представителя Premier Oil Эндрю Лоджа.

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Об открытии нефтегазового месторождения было объявлено 2 апреля, то есть в день фактического начала войны за Фолклендские острова, в которой сошлись Великобритания и Аргентина. 2 апреля 1982 года аргентинские коммандос при поддержке с моря высадились в Порт-Стэнли, который защищал гарнизон британских морпехов, и после короткого боя вынудили тех капитулировать.

Конфликт на Фолклендах закончился победой Британии, вернувшей себе контроль над островами, которые имеют статус самоуправляемой заморской территории. Однако власти Аргентины по-прежнему считают Мальвинские острова (так в Аргентине называют Фолкленды) своей территорией. В 2015 году Центральный банк Аргентины выпустил в обращение банкноту в 50 песо нового образца, на которой изображена карта Мальвинских островов.

Начало разработки нефтегазовых месторождений на фолклендском шельфе может дать старому спору новую жизнь. После того, как в 2010 году британские компании начали поиски на шельфе близ островов, власти Аргентины обещали подать на них суд, после чего Британия усилила свое военное присутствие в регионе. В 2012 году вместе со своей эскадрильей шесть недель на Фолклендах провел офицер британских ВВС принц Уильям.