Сделка по Ирану сильно подорвет позиции России и обвалит цены на энергоресурсы - СМИ

Сделка по Ирану подорвет позиции России на нефтяном рынке и снизит цены на энергоресурсы, пишет "Газета.RU".

«Шестерка» может отменить санкции, в том числе нефтяное эмбарго, уже в этом году, что означает рост предложения на рынке на миллион баррелей ежедневно, констатируют эксперты.

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В 2012 году правительство ИРИ прекратило, в ответ на санкции западных стран, продажу нефти США и Великобритании, а с начала 2013-го — и Евросоюзу. До санкций Иран направлял на экспорт почти 2,5 млн баррелей. Сейчас Иран производит 2,85 млн баррелей, он четвертый в мире производитель нефти (данные Bloomberg), а экспортирует лишь около 1 млн баррелей в день, в основном в Китай и другие азиатские страны. Однако страна уже изъявила готовность нарастить поставки, если ограничения будут сняты.

Несмотря на то что договоренности по снятию санкций носят предварительный характер, наблюдатели верят в возможность роста предложения, а значит, и падения цен уже в этом году.

С возвращением Ирана серьезно обострится ситуация для остальных мировых нефтепроизводителей, и в первую очередь для России, уже сейчас страдающей от рекордно низких цен на нефть.

Цена барреля может опуститься до $20, если Америка продолжит наращивать добычу нефти — учитывая, что по итогам года США и так стали мировым производителем нефти.

А Европа, по словам наблюдателей, получит альтернативного России поставщика энергоресурсов. До эмбарго иранский импорт нефти в Италию, Испанию и Грецию составлял 13–15%.

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Именно полноценное возвращение Ирана на нефтяной рынок, а вовсе не примирение Тегерана с Вашингтоном и Брюсселем и потенциальное закрытие и так не слишком открытого рынка ИРИ для Москвы, может больно ударить по экономическим интересам России. Ежегодный товарооборот Москвы и Тегерана составляет менее $1 млрд, а товарооборот между Ираном и США в условиях санкций наблюдатели оценивают в $5 млрд (официальной статистики не ведется).

В Иране осторожно комментируют достигнутые договоренности. Агентство Fars указывает, что, хотя достигнут прогресс, ряд важных технических вопросов остается нерешенным. Иранский президент Хасан Роухани, которого цитирует IRNA, заявил, что подготовка финального документа стартует уже в пятницу, в течение трех месяцев он должен быть полностью готов.

Тегерану по условиям предварительного соглашения придется существенно сократить ядерную экспансию.

В основных параметрах плана указано, что Иран в течение 15 лет не будет строить никаких новых объектов для обогащения урана, должен приостановить две трети мощностей по его обогащению и сократить число центрифуг с 19 тыс. до 6104. Из них 5060 продолжат работу по промышленному обогащению на заводе в Натанзе, а еще 1 тыс. будет использована исключительно для научных целей в исследовательском центре Фордо. При этом Иран обязуется использовать только центрифуги первого поколения IR-1s, а остальные под присмотром МАГАТЭ поместить в спецхранилища.

Со своей стороны Тегеран получил реальную перспективу снятия санкций, и европейских, и американских, правда, только после заключения пресловутого всеобъемлющего соглашения по иранскому атому, что может произойти до 30 июня.