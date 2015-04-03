«Нафтогаз» перевел «Газпрому» $30 миллионов предоплаты по новому контракту

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» перевел российскому «Газпрому» первый транш в размере 30 млн долл. в качестве предоплаты за поставки природного газа по новому контракту, который был заключен между компаниями вечером 1 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК.

«Вчера заплатили 30 млн долл.», - отметили в компании.

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Как сообщал УНИАН, вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжить закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.