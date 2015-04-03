Goldman Sachs ожидает падение цен на нефть летом до $40

Мировые цены на нефть в летние месяцы могут снизиться до 40 долларов за баррель, однако падение ниже 25 долларов, как и рост выше 100 долларов за баррель в краткосрочной перспективе выглядят маловероятным, полагает глава европейского центра энергетических исследований Goldman Sachs Мишель Делла Винья, передает Прайм.

Читайте такжеСделка по Ирану сильно подорвет позиции России и обвалит цены на энергоресурсы - СМИ

По его мнению, переизбыток сырья на рынке, который привел к удешевлению "черного золота", создали страны, не входящие в ОПЕК, в частности, одна из причин – рост добычи сланцевой нефти в США.

"Я думаю, рынок понял, что корректировка (цен - ред.) зависит от добычи на суше США, и именно на этом рынок сфокусировал свое внимание. Корректировка уже началась там. Очевидно, что снижение (добычи - ред.) ОПЕК поможет восстановить равновесие (цен - ред.) быстрее, но, в конце концов, именно страны, не входящие в ОПЕК, должны решить вопрос с избытком (сырья на рынке - ред.), который они создали", - сказал эксперт Goldman Sachs каналу CNBC.

Читайте такжеИрак увеличил экспорт нефти до максимума за 35 лет

Что касается ОПЕК, Делла Винья полагает, что не стоит ожидать сокращения нефтяным картелем квот на добычу нефти по итогам предстоящего заседания в июне.

С лета прошлого года нефтяные котировки снизились более чем вдвое, в начале текущего года приблизившись к отметке в 45 долларов за баррель по марке Brent.

Решение ОПЕК от 27 ноября 2014 года сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. Между тем в конце января — начале февраля цены на нефть стали демонстрировать рост — до уровня в 60 долларов за баррель Brent.