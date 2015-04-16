«Энергоатом» сообщит СБУ о недостоверных публикациях некоторых медиа

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» сообщит в Службу безопасности Украины о распространении некоторыми украинскими средствами массовой информации недостоверных публикаций относительно строительства хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения, говорится в сообщении компании.

«Публикации в ведущих украинских СМИ, которые тормозят работу НАЭК «Энергоатом» по уменьшению зависимости атомной отрасли от российского монополиста, заставляют компанию прибегнуть к принципиальной оценке деятельности таких СМИ», - подчеркивают в госкомпании.

Согласно сообщению, 31 марта некоторые СМИ распространили информацию, которой запугивают киевлян строительством хранилища ОЯТ в зоне отчуждения ЧАЭС, где уже работает одно и строится второе такое хранилище. При этом медиа полностью проигнорировали все позиции «за» и любую информацию о технической сути проекта.

В компании рассказали, что строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) тормозилось 11 лет для сохранения зависимости Украины не только от российского ядерного топлива, но и от услуг по его переработке.

«Обращаем внимание, что Украина все эти 11 лет задержки реализации проекта вынуждена тратить не менее 200 млн долл. ежегодно на оплату услуг РФ. В то же время в США, Китае и Европе эта задача безопасно и экономически решается строительством «сухих» хранилищ», - отмечают в «Энергоатоме», добавив, что начало реализации проекта в прошлом году спровоцировало поток заказных публикаций против «Энергоатома».

При этом в компании обратились к журналистам с просьбой объективно оценивать работу «Энергоатома» и не поддаваться на написание заказных материалов, которые направлены против энергетической безопасности Украины.

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Как сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, заплатит американской компании Holtec International до конца 2020 года почти 300 млн долл. за оборудование для Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.