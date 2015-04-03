"Газпром" отозвал иск против Литвы из арбитража ООН

Арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) прекратил дело против Литвы, начатое в 2012 году по иску "Газпрома" при этом иск отозвал сам "Газпром", пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на литовское Минэнерго.

Российская монополия, владевшая 37% в ключевой газовой компании Литвы Lietuvos dujos, добивалась отмены требований Вильнюса о разделе компании и выходе "Газпрома" из газотранспортных активов в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС. Начиная разбирательство, она утверждала, что выбранный Литвой способ применения энергопакета нарушает межправительственное соглашение между РФ и Литвой от 1990 года о взаимной защите инвестиций.

"Газпром" с 2004 года был одним из основных акционеров Lietuvos dujos, которая занималась импортом, транзитом, продажей и распределением газа в Литве. Вильнюс настаивал на разделении компании по видам деятельности, и в середине 2013 года бизнес по магистральным поставкам газа был выделен в отдельную структуру Amber Grid, а осенью 2014 года поставки газа внутренним потребителям передали Lietuvos duju tiekimas.

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Литва настаивала на том, чтобы "Газпром" отказался от доли в газотранспортных активах "старой" Lietuvos dujos, которые перешли в Amber Grid. Однако монополия долго сопротивлялась этому, поскольку теряла контроль над газопроводом, через который снабжается Калининградская область.

Литва, в свою очередь, подала несколько исков, в том числе в Стокгольмский арбитраж, где Вильнюс требует от "Газпрома" вернуть около 1,5 млрд евро переплаты в 2004-2012 годах. В середине 2014 года стороны пришли к компромиссу: "Газпром" предоставил Литве скидку на газ 20% и продал литовскому правительству свои доли в Lietuvos dujos и Amber Grid за 121 млн евро.

В "Газпроме" изданию подтвердили, что компания отозвала иск в UNCITRAL, так как "не о чем уже копья ломать". Но свой иск Литва из Стокгольмского арбитража не отозвала, слушания по существу должны состояться в июле.