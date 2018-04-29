Российский бред «под газом»

«Нафтогаз» и «Газпром» вечером,1 апреля, подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие "зимнего" пакета продлено до конца июня 2015 года. Россия по собственной инициативе оставила в силе в течение трех месяцев 100-долларовую скидку и отказалась от своего основного принципа «бери или плати», а также штрафов. Таким образом, для Украины цена газа во втором квартале составит 247,18 долларов за тысячу кубов. Официально временное соглашение планируется подписать по итогам переговоров в Берлине при участии ЕС в середине апреля. И действовать оно будет до завершения судебного разбирательства по искам «Нафтогаза» и «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. То есть, будет заключен долгосрочный договор на период до конца отопительного сезона 2015-2016 годов, основанный на нынешней формуле определения цены – с учетом рыночной стоимости нефти в каждом квартале.

Кроме этого, Россия признала, что Украина в полном объеме и установленные сроки выполнила условия «зимнего» пакета. Хотя, со времени его подписания – с октября 2014 года – и месяца не проходило без бредовых заявлений РФ, старающейся изо всех сил дискредитировать Украину. Москва традиционно – как и во все периоды газового противостояния - разыгрывала спектакль. УНИАН решил проанализировать выходки Кремля, начиная с декабря прошлого года – с начала обострения российской «газовой фобии».

Хронология российского газового бреда

Декабрь

«Украина может через 2-3 дня остаться без газа, предоплата не осуществляется» - официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Нафтогаз Украины», переведя «Газпрому» $378 млн за поставки в декабре, на конец рабочего дня понедельника так и не оформил заявку на поставку газа - в российской компании озабочены продолжающимся расходом газа из украинских хранилищ, что умножает риски транзита во время будущих холодов» - Сергей Куприянов.

«Украина 9 декабря начала получать природный газ из Российской Федерации, деньги поступили» - «Газпром».

Заявления Кремля о неспособности Украины оплатить газ были ничем иным, как блефом. Сразу после подписания «зимнего» пакета «Нафтогаз» официально сообщил, что будет вносить предоплату в зависимости от необходимых ему объемов топлива, что он и делал, не обращая внимания на угрозы «Газпрома». В результате, транзит не был нарушен – поставки в Европу были полностью обеспечены. Это на трехсторонних газовых переговорах 20 марта в Брюсселе подтвердила Еврокомиссия, как и сама Россия в ходе подписания последнего соглашения с Украиной.

Январь

«Внимательным образом отслеживать ситуацию с отбором российского газа в Украине – возможен несанкционированный отбор» - премьер РФ Дмитрий Медведев.

«Летний пакет» для Украины не нужен - есть действующий контракт. Мы не видим целесообразности в том, чтобы готовить какой-то новый документ с апреля» - глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Скидка, которая была предоставлена РФ в соответствии с распоряжением правительства, прекратит свое действие, и с 1 апреля поставки газа в Украину будут осуществляться строго в соответствии с контрактом» - глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«По истечении зимних скидок сохраняют свою силу все положения существующего контракта, поэтому цена на газ должна определяться исходя из тех соглашений, которые являются базовыми для газового сотрудничества между Россией и Украиной» - Дмитрий Медведев.

«В соответствии с действующим между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» контрактом купли-продажи газа, с 16:00 мск 19 февраля 2015 года «Газпром» поставляет газ в Украину, в том числе через газоизмерительные станции «Прохоровка» и «Платово», в объеме 12 млн куб. м в сутки» - Алексей Миллер.

Как видно, Россия в январе продолжала беспочвенно «переживать» об оплате Украиной газа, а также «волновалась» по поводу воровства топлива. Кстати, каждый раз во время газового противостояния Москва уверяла Европу, что Украина ворует газ. ЕС отправлял на ГИС своих экспертов, которые опровергали подобные заявления Кремля. Как результат - в январе Евросозоюз даже не отреагировал на намеки России о газовой «нечистоплотности» Украины. Кроме того, Россия угрожала отменить скидку на газ, но, как уже известно, – она все-таки предоставлена.

Февраль

«Украина не сделала своевременно новую предоплату за газ. На сегодня осталось предоплаченного газа только 219 млн куб. м. На зачисление средств от «Нафтогаза» на счет «Газпрома» уходит около 2 дней. Поэтому поставка газа в Украину в объеме заявки 114 млн куб. м газа уже всего через два дня приведет к полному прекращению поставки российского газа в Украину, что создает серьезные риски для транзита газа в Европу» - Алексей Миллер.

«Надеемся, что до крайних мер не дойдет, и что газоснабжение (Украины - УНИАН) не будет прерываться, но это зависит не только от нас, это зависит от финансовой дисциплины наших украинских партнеров… Предоплаты, которая произведена украинской стороной, осталось на поставку газа на 3-4 суток. Если предоплаты не будет, «Газпром» в соответствии с этим контрактом и дополнением к нему поставки приостановит» - президент РФ Владимир Путин.

«Газпром» исполняет контракт, подписанный в 2009 году, и дополнение к нему от октября прошлого года. В полном соответствии с этим контрактом, в рамках предоплаченных средств предоставляет газ в Украину в объемах, которые Украине нужны» - Путин, отвечая на вопрос журналистов о поставках газа на Донбасс.

«У нас продолжается активная переписка с «Нафтогазом», который своим письмом подтвердил количество оставшегося оплаченного газа - 206 млн кубометров на вчерашний день. Мы готовы на данный момент вывести за рамки обсуждения поставки нашего газа на Донбасс. И готовы поставить заявленные НАК объемы на указанные им точки входа. Но при текущем уровне поставок предоплаты хватит только до конца недели. И если новые средства из Киева не поступят, продолжать поставку газа в Украину мы, естественно, не сможем» - Сергей Куприянов.

«Если до конца понедельника «Газпром» не получит деньги, возникает ситуация, когда со вторника можно прекращать поставки газа» - Александр Новак.

Срывов с оплатой газа Украина не допустила. Транзит шел по графику. Но возникла новая проблема – «Газпром» стал осуществлять в нарушение контракта (по незаявленному «Нафтогазом» маршруту) поставки топлива террористам на Донбасс, а счет за это хотел выставить «Нафтогазу». Практически Россия начала реализацию на востоке Украины «приднестровского сценария». Правда, риторика Кремля на эту тему впоследствии изменилась – Москва признает, что поставки осуществляются исключительно по заявкам боевиков, и предложит вынести переговоры на эту тему «за скобки».

Март

«Договоренности по «зимнему пакету» соблюдаются. Обсудили вопрос, связанный с поставками газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, и договорились, что объемы, которые поставлялись и поставляются сегодня «Газпромом» в эти отдельные регионы юго-востока Украины вынесутся сейчас за скобки. И это будет предметом отдельной сверки по объемам и отдельных переговоров… Те заявки, которые сегодня исполняет «Газпром» от «Донбасстрансгаза», они исполняются по заявке этих отдельных территорий Луганской и Донецкой областей» - Александр Новак.

«Газпром» должен базироваться на действующих соглашениях. Остальные разговоры ни на чем не основаны» - Дмитрий Медведев.

«С 1 апреля действуют условия контракта, в котором take-or-pay предусмотрен. Это положение, которое украинская сторона в Стокгольме оспаривает. Оно будет продолжать действовать» - Александр Новак.

«Нафтогаз Украины» просит «Газпром» рассмотреть возможность продления действия «зимнего пакета» для Украины» - сообщение ТАСС.

«Сегодня (30 марта) «Газпром» с письмом обратился в правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении скидки для поставок газа в Украину сроком на три месяца. В настоящее время мы считаем трехмесячный срок оптимальным. Во-первых, потому что наступает весенне-летний сезон, и также из-за того, что в настоящее время наблюдается высокая динамика изменения цен на внешних рынках на газ» - Алексей Миллер.

31 марта все СМИ и телеканалы РФ – «президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении на второй квартал льготной цены поставок газа в Украину». «Давайте так и сделаем», - сказал Путин, добавив, что по вопросу о цене на газ для Украины через три месяца могут быть приняты дополнительные решения – «это будет зависеть от цены на нефть».

Таким образом, Россия, вопреки всем сделанным ранее заявлениям, решилась на перевод газовых соглашений с Украиной на рыночные механизмы. Причем по собственной инициативе. Хотя, в дальнейшем снова не обошлось без показательной истерии.

Апрель

«Поставки российского газа в адрес «Нафтогаза Украины» могут прекратиться в среду (1 апреля) с 10:00 МСК (с началом новых газовых суток) в связи с расходованием аванса и завершением «зимнего пакета» - «Газпром».

«Газпром» не будет требовать оплаты штрафов по правилу «бери или плати» за поставки газа во II квартале 2015 года…Фактическая цена поставок во втором квартале снизится в соответствии с постановлением правительства РФ о таможенных пошлинах на 100 долларов и составит 247,18 долларов за 1000 куб. м… Соглашение регулирует механизм внесения предоплаты за российский газ, процедуру выставления заявок на поставку, допустимые суточные объемы (от 0 до 114 млн в сутки), а также вопросы проведения сверки взаиморасчетов и использования газа, оплаченного, но не отобранного НАКом (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) в предыдущий период» - Алексей Миллер.

Вот так закончился разыгранный Россией газовый спектакль. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины газовое соглашение с «Газпромом» назвали победой, поскольку теперь наша страна получила экономически обоснованную цену на российский газ, которая ниже стоимости европейского реверса (на сегодня цена реверсного газа составляет порядка 270 долларов). В ведомстве также отметили, что начнут закупку российского газа уже во втором квартале для пополнения запасов в подземных газовых хранилищах, при этом поставки реверса продолжатся.

Но победа Украины была вполне прогнозируемой. Россия, экономика которой беспрецедентно пострадала от санкций, не заинтересована в новых газовых конфликтах, которые могут еще больше обозлить Запад. Кроме того, «Газпром» не перестает наращивать убытки на фоне обвала цен на нефть, сокращается и его доля европейского рынка в виду изменения энергополитики ЕС. Поэтому для монополиста очень важно не потерять украинский рынок.

Вместе с тем, 2 апреля была достигнута рамочная договоренность по иранской ядерной программе. «Шестерка» стран - мировых лидеров готова отменить санкции против Тегерана, в том числе нефтяное эмбарго, уже в этом году в обмен на снижение страной ядерной экспансии. А Иран является пятой страной в мире по добыче нефти, а также крупнейшим поставщиком газа. То есть, его возвращение на рынок, что может произойти в полной мере к концу текущего года – в начале следующего и инвесторы согласны ему в этом помочь миллиардными вливаниями, означает обвал цен на энергоресурсы (уже прогнозируют стоимость нефти в 20 долларов за баррель) и резкое повышение конкурентной борьбы. И это серьезно ударит по позициям мировых игроков энергорынка, в первую очередь по России. По данным Центробанка РФ, при цене на нефть 45 долларов за баррель ежегодные потери российской экономики составляют 160 миллиардов долларов. А впереди еще обвал цен по газовым контрактам, которые привязаны к котировкам нефти.

Поэтому потеря газового рынка Украины, которая с каждым месяцем наращивает закупку европейского газа, чревата для «Газпрома» катастрофой. Отсюда и сговорчивость Москвы по газовым контрактам, отсюда и переход на рыночные цены, отсюда и скидка, и аннулирование принципа «бери или плати». Судя по вышеописанным грядущим событиям на мировом рынке энергоресурсов, от Кремля можно ожидать еще много «отступных».

Нана Черная (УНИАН)