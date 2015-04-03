"Самопомич" потребует от ГПУ разобраться с назначениями на топ-посты в "Укрэнерго"

Об этом сообщил представитель фракции, народный депутат Лев Пидлисецкий.

Двумя днями ранее нардеп сделал заявление о том, что в госкомпании «Укрэнерго», которая отвечает за эксплуатацию всех магистральных и межгосударственных линий электропередач, происходит масштабная замена кадров на всех уровнях и блокируется проведение тендеров. По его словам, из компании в последнее время высококлассных специалистов заменили на людей, которые «не владеют адекватным опытом работы, а предыдущие их места – структуры, связанные с российским олигархом, гражданином России Константином Григоришиным».

«Это будет обращение всей фракции, поскольку фракция поддерживает проведение открытых прозрачных конкурсов во всех государственных компаниях. А так как «Укрэнерго» – госкомпания, то мы имеем там реальную проблему, когда весь менеджмент назначается только из одной структуры. «Винницаоблэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Черниговоблэнерго» принадлежат Григоришину, российскому олигарху, и эта информация является публичной», -- прокомментировал ситуацию Лев Пидлисецкий.

По словам нардепа, в заявлении в Генпрокуратуру будет содержаться требование проверить, отвечает ли профессиональный и послужной список, а также опыт работы новоназначенцев необходимым условиям.

«Это подрывает национальную безопасность в стране. «Укрэнерго» – системный оператор, очень важный для электроэнергетической системы. Там ответственность и влияние на государственную безопасность очень высока», – считает Лев Пидлисецкий.

С другой стороны, по его словам, в течение последних трех месяцев работы довольно много тендеров по «Укрэнерго» просто не проводятся. «Они либо переносятся, либо проводятся, но договора не подписываются. Возникает вопрос: а не связано ли это с тем, что готовится какая-то площадка для большой коррупции? И пока нет возможности организовать эти схемы, не проводятся эти тендеры?», – задается вопросом нардеп.

Лев Пидлесецкий обеспокоен тем, что из-за отмены тендеров перечень работ, который в обязательном порядке должен быть выполнен на протяжении года для обеспечения надежной работы компании, срывается. «Так называемый «приказ №1»… сейчас не выполняется, и в этом заключается большая опасность», – отмечает он.

По его словам, помимо прокуратуры, ясность в данный вопрос должен внести Президент Украины, который выступил за деолигархизацию госкомпаний и госуправления, поэтому «должен проявить свою политическую волю и устранить очередного олигарха, который как раз входит в государственную компанию».

«Даже если допустить, что это является самостоятельным решением Демчишина, как министра (в декабре 2014г глава Минэнерго Владимир Демчишин назначил руководителем ГК «Укрэнерго» Юрия Касича, который до этого возглавлял ОАО "Черниговоблэнерго", подконтрольное бизнесмену Константину Григоришину. - Ред.), Президент имеет все рычаги влияния на это», – подчеркнул представитель «Самопомочи».

Небезосновательными подозрения по поводу установления контроля российского олигарха Григоришина над «Укрэнерго» называет и представитель «Самопомочи», секретарь комитета ВР по вопросам ТЭК Виктория Войцицкая.

«Заявление будет делаться от фракции, и я уверена, что эти заявления (по поводу Григоришина) небезосновательны. Я не знаю, кто несет за это ответственность, но думаю, что этот вопрос должны выяснить правоохранительные органы, как и почему это произошло. А вопрос о партнерстве Григоришина с Президентом стоит задать самому Президенту», – считает народный депутат.