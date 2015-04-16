Президент «Энергоатома» задекларировал 738 тысяч гривень дохода за 2014 год

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский в 2014 году получил 737,7 тыс. грн дохода, который полностью состоит из заработной платы.

Об этом говорится в декларации Недашковского, размещенной на сайте госкомпании.

Согласно документу, доходы членов его семьи за 2014 год составили 100,4 тыс. грн, вся сумма которых приходится на заработную плату.

По декларации, президент «Энергоатома» владеет квартирой в Киеве общей площадью 212,2 кв. м, легковым автомобилем Suzuki SX-4 c объемом двигателя 1586 куб. см. 2012 года выпуска, а также земельным участком в Одесской области площадью 504 кв. м.

На содержание имущества главы "Энергоатома" в 2014 году было потрачено 23,1 тыс. грн.

Читайте также«Энергоатом» готов содействовать ГПУ в проверке деятельности компанииТакже сообщается, что на счетах в банках Недашковский хранит 47,6 тыс. грн. При этом он дополнительно сообщил, что по состоянию на 1 января 2015 года его наличные сбережения составили 260 тыс. грн, 22 тыс. евро и 12,1 тыс. долл.

Кроме того, члены семьи Недашковского имеют 14,5 тыс. грн на счетах в банках.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.