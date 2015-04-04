Долги холдинга Фирташа перед "Нафтогазом" взыскиваются через суды - Коболев

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет ZN.UA.

"Так сложилось, что дела, переданные по группе Фирташа, нашли свое развитие сегодня. Сегодня МВД открыло уголовное дело по принудительному взысканию: часть мы взыскали в судах, часть мы забрали газом, остальная часть приведет к уголовному делу, которое было открыто несколько дней назад, надеюсь, оно поможет", - сказал Коболев.

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Львиная доля долгов за природный газ, поставленный компаниями "Нафтогаза" ряду химических предприятий холдинга, сформированы в предыдущие годы.

"Прошлая власть накопила огромное количество долгов. Из покрытия дефицита НАК "Нафтогаз Украины" прошлого года 2/3 – это проблемы прошлых периодов, часть из них мы постепенно возвращаем, дела переданы в прокуратуру", - подчеркнул Андрей Коболев.