Украинцы потребляют на миллиард кубометров газа больше, чем добывается в стране

Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире канала 112 Украина, пишет ZN.UA.

Один из участников программы спросил, сколько в Украине добывается собственного газа, Коболев ответил на вопрос: "20 млрд кубических метров газа".

Он также добавил, что украинцы потребляют 21 млрд куб. м газа, а себестоимость украинского газа составляет примерно 4,2 тыс. грн.

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Украина будет расширять импорт газа из стран Евросоюза, заявил 3 апреля глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Рентные ставки на добычу газа в Украине могут быть пересмотрены. 2 апреля в Министерстве финансов Украины состоялось первое заседание рабочей группы для нахождения оптимальной модели налогообложения для газодобывающих компаний.

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