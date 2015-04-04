Беларусь из-за падения российского рубля прекратила поставки бензина в РФ

Беларусь приостановила поставки в Россию нефтепродуктов в ожидании благоприятной ценовой конъюнктуры.

Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, передает БЕЛТА.

Касаясь поставок нефтепродуктов в Россию, вице-премьер отметил, что в этой части есть нюансы в связи с падением курса российского рубля.

"Россия выдерживает свою ценовую политику, сегодня цены не растут, в том числе на топливо. Если недавно стоимость бензина доходила до 90 центов за литр, то сегодня - 50-54 цента в зависимости от марки бензина", - сказал он.

"В этой ситуации для нас поставка в Россию отдельных бензинов дает убыток примерно в $100 на тонну. Мы не можем себе этого позволить, поэтому воспользовались положением, которое прописано в соглашении о создании ЕАЭС. Если цена на нефтепродукты ниже той, по которой можно продать их на другие рынки, мы имеем право временно такие продукты не поставлять", - отметил Владимир Семашко, добавив, что российская сторона отнеслась к этому с пониманием.

"Изменится конъюнктура, цены вырастут, значит, мы будем поставлять", - подчеркнул вице-премьер.

При этом он проинформировал, что баланс поставок нефти и нефтепродуктов на второй квартал уже подписан. Обеспечена 100-процентная загрузка нефтью белорусских заводов