РФ продолжает поставлять газ на оккупированный Донбасс, но хочет получать деньги от Украины

Россия продолжает поставлять газ на оккупированный Донбасс, но хочет получать оплату за него от Украины.

Как сообщает РИА Новости, министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам: «Да, продолжаются (поставки газа). Я точную цифру сказать не могу, но это порядка 400 миллионов кубических метров поставлено».

По его словам, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» находятся в постоянном процессе переговоров по поставкам газа в Донбасс. «Этот процесс решается между двумя коммерческими компаниями. Они уже в этом процессе. Они уже обсуждают», - сказал Новак, отвечая на вопрос, когда «Газпром» и «Нафтогаз» смогут начать обсуждение поставок газа на Донбасс.

По словам Новака, «Газпром» выставляет счета на полный объем, а «Нафтогаз» их не признает. «Дальше этот вопрос решается через утвержденные гражданско-правовые нормы», - сказал Новак.

Также он заявил, что поставки газа из РФ в Украину начнутся с апреля «независимо от ситуации с оплатой долга Киевом». «Про оплату долга. Мы с ними в суде. Нет, мы сейчас с ними в режиме предоплаты. Насколько я знаю, они заплатили 30 миллионов долларов… Соответственно, будут поставки газа по этой цене», - сказал Новак.

Читайте такжеУкраина наконец-то добилась от России цены на газ ниже европейской

Как сообщал УНИАН, 20 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия начала поставлять газ на Донбасс «на основании обращения газовых структур «непризнанных республик». «Некоторое время назад украинские структуры прекратили поставку газа на территорию «непризнанных республик» – Донецка и Луганска. И несмотря, кстати, на все заверения о том, что они готовы это восстановить, газоснабжение по стандартной схеме не восстановлено. Газ по стандартной схеме на территорию этих непризнанных образований не поставляется», - сказал Медведев.

Украина отказалась оплачивать данные поставки.

26 февраля в «Газпроме» заявили, что готовы «вынести за скобки» поставки газа на оккупированный Донбасс и подать газ на указанные НАК «Нафтогаз Украины» точки входа, предоплаты хватит до конца недели.