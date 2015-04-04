РФ угрожает Украине судом за отказ оплачивать поставки газа на оккупированный Донбасс

Глава Минэнерго РФ Александр Новак угрожает Украине судом за отказ оплачивать поставки российского газа на Донбасс.

В интервью в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия-1» Новак сказал: «Сегодня действительно формируется дебиторская задолженность по тем поставкам, которые идут на «юго-восток» Украины. Есть два пути. Либо это внесудебный порядок - между собой договорятся две коммерческие компании («Газпром» и «Нафтогаз Украины»). И все-таки произойдут взаиморасчеты. Либо этот вопрос будет в любом случае решаться в суде».

Он заявил, что средства при любом исходе будут взысканы с украинской стороны в соответствии с долгосрочным контрактом «Газпрома» и «Нафтогаза» от 2009 года.

На вопрос, имели ли место в переговорах РФ с Украиной аргументы «если вы не хотите платить за поставки «ДНР» и «ЛНР», то вы де-факто признаете, что они уже вне Украины», Новак ответил: «Мы, безусловно, использовали и такие аргументы. Наши коллеги в рамках переговоров по энергетическим ресурсам отказывались обсуждать в целом ситуацию, связанную с политическими отношениями внутри Украины…, несмотря на то, что они принимают экономические методы, допустим, непоставки газа».

«Эти вопросы, скажем так, они не обсуждают. На одних из переговоров 20 марта мы поднимали вопрос, в том числе и об исполнении минских соглашений. Но, к сожалению, украинская сторона отказалась, в принципе, обсуждать этот вопрос», - добавил Новак.

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Как сообщал УНИАН, ранее Новак заявил, что на оккупированный Донбасс «Газпром»» поставил около 400 млн кубометров газа.

20 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия начала поставлять газ на Донбасс «на основании обращения газовых структур «непризнанных республик». «Некоторое время назад украинские структуры прекратили поставку газа на территорию «непризнанных республик» – Донецка и Луганска. И несмотря, кстати, на все заверения о том, что они готовы это восстановить, газоснабжение по стандартной схеме не восстановлено. Газ по стандартной схеме на территорию этих непризнанных образований не поставляется», - сказал Медведев.

Украина отказалась оплачивать данные поставки.

26 февраля в «Газпроме» заявили, что готовы «вынести за скобки» поставки газа на Донбасс и подать газ на указанные НАК «Нафтогаз Украины» точки входа, предоплаты хватит до конца недели.