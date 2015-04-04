Россия снова угрожает Украине судом из-за реверса газа из Евросоюза

«Нафтогаз Украины» подал заявку на импорт из РФ в апреле 1 млрд кубометров газа.

Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал в интервью в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия-1».

«На апрель месяц «Нафтогаз» заявил 1 миллиард кубических метров газа», - сказал Новак.

Он заявил, что Россия может выдвинуть правовые претензии в связи с реверсными поставками газа в Украину из Европы. «Если это виртуальный реверс, безусловно, он, на наш взгляд, незаконен. Если же это физический реверс газа, когда идут физические объемы поставок газа в обратном направлении, тогда это, конечно, соответствует действующему законодательству, действующим контрактам. Поэтому этот вопрос, на наш взгляд, не такой простой, и его сегодня изучают юристы. Возможно, что по отдельным контрактам будут проводиться и правовые претензии», - сказал Новак.

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