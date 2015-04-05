Порошенко допустил снижение тарифов на газ

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью "5 каналу".

"Мы диверсифицировали поставку энергоносителей, и мы сегодня не зависим больше от одной страны", - заверил глава государства.

Он также напомнил о достигнутых договоренностях относительно реверса газа с руководителями стран Европейского Союза, что существенно повышает энергонезависимость Украины.

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“Я думаю, что в конце концов это должно привести к тому, что тарифы... наконец начнут снижаться, в том числе для промышленных предприятий”, - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины в 2015 году ожидает среднюю цену на импортный газ в размере 287,1 долл. за тыс. кубометров, говорится в инфляционном отчете банка. Кроме этого, НБУ в 2015 году прогнозирует снижение дефицита НАК «Нафтогаз Украины» по сравнению с 2014 годом до 58 млрд грн из 110 млрд грн. В 2016 году дефицит «Нафтогаза» должен составлять 5,4 млрд грн.