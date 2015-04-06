Цены на нефть поднялись почти до $56 после падения накануне

Мировые цены на нефть сегодня демонстрируют положительную динамику после падения в четверг, сообщает Прайм.

По состоянию на 7.18 по киевскому времени стоимость майского фьючерса на североморскую смесь нефти марки BrentBR1 +0,09% увеличивалась на 1,36% - до 55,71 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,04% - до 50,14 доллара за баррель. Рынки были закрыты в пятницу в преддверии католической Пасхи, и цены на нефть не смогли отскочить после снижения.

Стоимость нефти резко снижалась в четверг на фоне заключения соглашений "шестерки" международных посредников с Ираном. Стороны договорились, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение десяти лет. ЕС прекратит санкции против Ирана при выполнении им достигнутых договоренностей. США будут снимать санкции против Ирана по мере выполнения обязательств.

Читайте такжеСделка по Ирану сильно подорвет позиции России и обвалит цены на энергоресурсы - СМИПоддержку нефти также оказывает новость о том, что Саудовская Аравия подняла цены на все майские поставки нефти в Азию, отметив улучшение спроса на "черное золото".