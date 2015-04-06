Украина после подписания нового контракта с РФ снизила импорт газа из Венгрии в 6 раз

10:18, 06 апреля 2015
Энергетика
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Данные о резком падении импорта газа обнародовал венгерский оператор ГТС – компания FGSZ.

Украина и РФ подписали новый газовый контракт / Фото УНИАН

Украина сократила суточные объемы импорта природного газа из Венгрии более чем в 6 раз после заключения нового контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», с ценой российского топлива на 20-30 долл. ниже европейской.

Соответствующие данные о резком падении импорта газа обнародовал венгерский оператор ГТС – компания FGSZ.

По оперативным данным венгерской компании, суточные объемы поставок газа в Украину в конце марта составляли от 4,6 млн куб. м до 7,2 млн куб. м. После заключения вечером 1 апреля нового газового контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» импорт «голубого топлива» 2 апреля сократился до 1,909 млн кубометров, а с 3 по 5 апреля составлял почти 0,7 млн кубометров.

Читайте такжеУкраина продолжит покупать газ в Европе, несмотря на снижение цены РоссиейКак ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» 2 апреля перевел российскому «Газпрому» первый транш в размере 30 млн долл. в качестве предоплаты за поставки природного газа по новому контракту.

Вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на сегодня составляет около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.

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