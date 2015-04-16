«Энергоатом» считает необоснованным продление ревизии в компании

Согласно сообщению, плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности НАЭК «Энергоатом» и ее обособленных подразделений ‒ АЭС Украины за период с сентября 2013 года по январь текущего года началась 13 января 2015 года.

В компании отмечают, что ревизия неоднократно останавливалась и возобновлялась. В последних направлениях на ревизию проверяющих конечный срок был определен 27 марта 2015 года. Однако позже Госфининспекция снова сообщила о приостановлении проведения ревизии с 26 по 31 марта и о возобновлении ее с 1 апреля.

30 марта «Энергоатом» получил от Госфининспекции иск о предоставлении разрешения на продление сроков проведения плановой ревизии, который суд рассмотрит 7 апреля.

В сообщении приводятся слова исполнительного директора по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок Наталии Мусевич, которая рассказала, что ГФИ еще в феврале знала о невозможности завершить ревизию в намеченный срок.

«В иске Госфининспекция пишет, что в феврале выяснилось, что они не могут завершить эту ревизию, поскольку некоторые предприятия не допустили работников территориальных органов Госфининспекции к проведению встречных проверок, некоторые необходимые для ревизии документы были изъяты ранее правоохранительными органами, а также не установлено местонахождение ряда субъектов хозяйствования, которые имели взаиморасчеты с объектом контроля. ГФИ в течение февраля-марта текущего года направила соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, МВД и Государственную фискальную службу. При этом в иске подчеркнуто, что именно отсутствие ответа на эти запросы делает невозможным качественное и всестороннее осуществление государственного контроля при проведении плановой выездной ревизии «Энергоатома» и его подразделений», - сказала Мусевич.

«Позиция компании состоит в том, что мы также заинтересованы в объективных результатах ревизии. За все время ее проведения все подразделения «Энергоатома» сотрудничали с ревизорами», - добавила Мусевич.

При этом она рассказала, что ГФИ в своем иске ссылается на закон, в котором говорится, что продолжительность плановой ревизии не должна превышать 30 рабочих дней, а по решению суда этот срок может быть продлен на 15 рабочих дней. Вместе с тем, Мусевич подчеркнула, что согласно постановлению Кабмина №550 «Об утверждении Порядка проведения инспектирования Государственной финансовой инспекцией, ее территориальных органов» определено, что плановая выездная ревизия должна быть закончена в течение 60 рабочих дней.

«Этот срок истек 7 апреля, и он является преклюзивным, то есть таким, который не может быть продлен», - отметила Мусевич.

Вместе с тем, заместитель главного бухгалтера Ольга Пилипенко рассказала, что, начиная проверку, Госфининспекция знала о невозможности провести ревизию в установленные сроки из-за подготовки «Энергоатомом» в этот период финансовой отчетности. По ее словам, финансовая отчетность (кроме сводной и консолидированной) подается предприятиями не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а годовая - не позднее 28 февраля следующего за отчетным годом.

«То есть, начиная ревизию финансово-хозяйственной деятельности с 13 января и сообщая об ориентировочном сроке окончания ревизии 19 февраля, Государственная финансовая инспекция уже заранее знала, что проведение ревизии в такие сроки невозможно, поскольку на дату ориентировочного окончания ревизии финансовая отчетность ГП «НАЭК «Энергоатом» не будет составлена и сдана в соответствующие органы», - подчеркнула Пилипенко.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров, в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти, инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Николая Гордиенко от исполнения своих обязанностей.

Руководству ведомства вменяли в вину три пункта - необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребление аудиторов финансовой инспекции во время проведения аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекцией.

В ответ отстраненный от должности глава Госфининспекции Гордиенко сообщил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму более 7,5 млрд грн. Речь шла, по словам Гордиенко, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму более 4,5 млрд грн.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сразу же обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Шокину с тем, чтобы Генпрокуратура начала расследование высказанных обвинений против правительства.

4 апреля Кабмин уволил Гордиенко с должности главы ГФИ и передал материалы служебного расследования в Генеральную прокуратуру.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.